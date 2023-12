NHL: Seider kassiert mit Detroit vierte Pleite in Serie

Nationalspieler Moritz Seider hat auch mit einer Vorlage die vierte Niederlage in Serie seiner Detroit Red Wings in der NHL nicht verhindern können. Der elfmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag den Winnipeg Jets mit 2:5 und kassierte insgesamt sogar die siebte Pleite in den letzten acht Partien. Seider legte mit seinem 19. Scorerpunkt der Saison das zwischenzeitliche 2:4 von Patrick Kane auf.