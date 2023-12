NHL: Seider und Draisaitl siegen

Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings die Negativserie in der NHL spektakulär beendet. Nach zuvor vier Niederlagen nacheinander siegte das Team aus der Motor City 7:6 (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Philadelphia Flyers. Verteidiger Seider steuerte zwei Vorlagen bei.

Die Red Wings schossen bereits im ersten Drittel eine vermeintlich beruhigende Führung heraus. Dann aber drehten die Flyers auf und im Schlussabschnitt schließlich auch das Spiel. Detroit hatte aber schnell die passende Antwort parat. In der Eastern Conference liegen Seider und Co. damit wieder in Reichweite der Wildcard-Plätze für die Play-offs.