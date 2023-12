NHL: Stützle glänzt in DEB-Duell

Tim Stützle hat im deutschen Eishockey-Duell mit Moritz Seider in der NHL klar die Oberhand behalten. Beim 5:1 seiner Ottawa Senators bei den Detroit Red Wings erzielte Stützle den vierten Treffer der Kanadier, für den 21-Jährigen war es Saisontor Nummer sechs und bereits der 26. Scorerpunkt. Superstar Patrick Kane gelang auf der Gegenseite sein erstes Tor für Detroit.

Damit stehen die Senators zwar sowohl in der Atlantic Division als auch in der Eastern Conference noch auf dem letzten Rang. Allerdings haben sie bis zu sieben Spieler weniger als die Konkurrenz und in der Division nach Siegen mit den Buffalo Sabres gleichgezogen.