NHL: Stützles Senators entlassen Trainer Smith

Die schwachen Leistungen von Tim Stützles Ottawa Senators haben Trainer D.J. Smith den Job gekostet. Das Team aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gab am Montag die Trennung von dem 46-Jährigen bekannt. Jacques Martin wird als Interimstrainer einspringen, ihm zur Seite als Assistent steht Ex-Profi Daniel Alfredsson, der mit 1108 Scorerpunkten der erfolgreichste Spieler in Ottawas Historie ist.

Stützles Team bleibt in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegt in der Eastern Conference den letzten Platz. Am Sonntag verloren die Kanadier 3:6 beim Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights.