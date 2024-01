"Bodenständig": Seider hält viel von St. Brown

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hält große Stücke auf "Stadtnachbar" Amon-Ra St. Brown. "Die Suburbs sind hier jetzt auch nicht so riesig. Man ist sich schon öfter über den Weg gelaufen. Er macht einen sehr bodenständigen Eindruck", sagte der NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings über den deutsch-amerikanischen Football-Shootingstar der Lions.

Er habe Wide Receiver St. Brown in einem Trainingscamp des NFL-Teams kennengelernt, sagte Seider in einer Online-Medienrunde mit deutschen Journalisten. Seitdem stehen die aufstrebenden Sportler in Kontakt. "Wir schreiben ab und zu bei Instagram", erzählte Seider.