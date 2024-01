Draisaitl: Scorerliste ist egal, nur der Stanley Cup zählt

Die Edmonton Oilers sind mit 15 Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde in der NHL, Leon Draisaitl dagegen befindet sich aktuell nicht unter den Top Ten der besten Scorer. Doch das stört Deutschlands Eishockey-Star überhaupt nicht. „Wir haben beide individuell alles gewonnen, was man gewinnen kann“, sagte der 28-Jährige in einer Presserunde am Freitag auch mit Blick auf seinen kongenialen Partner Connor McDavid, „das Wichtigste für uns ist der Stanley Cup.“