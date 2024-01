Draisaitl trifft: Oilers mit achtem Sieg in Serie

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers auf ihrer Aufholjagd in der NHL zum achten Sieg in Folge geführt. Bei den Chicago Blackhawks um Lukas Reichel gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:1, Draisaitl traf mit seinem 19. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Draisaitls kongenialer Sturmpartner Conor McDavid.