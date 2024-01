NHL: Buffalo verliert trotz Vorlage von Peterka

Vize-Weltmeister John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres den dritten Sieg in Serie in der NHL verpasst. Gegen Tampa Bay Lightning verlor das Team aus dem US-Bundesstaat New York knapp mit 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). Der deutsche Nationalspieler bereite den einzigen Treffer der Sabres durch Dylan Cozens (34.) vor.