NHL: Draisaitl feiert 14. Sieg mit den Oilers

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers reiten in der NHL weiter auf der Erfolgswelle. Gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 4:1 und feierten ihren 14. Sieg in Folge. Draisaitl legte seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid einen Treffer auf.