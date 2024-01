NHL: Fünfte Pleite in Serie für Reichel

Fünf Spiele, fünf Pleiten: Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel und seine Chicago Blackhawks haben ihre Auswärtsserie in der NHL mit einer weiteren Niederlage beendet. Bei den New Jersey Devils verloren sie mit 2:4, Reichel schaffte in seinen 18:39 Minuten aus dem Eis keinen Scorerpunkt.