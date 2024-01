NHL: Seider mit Detroit auf Play-off-Kurs

Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings im Kampf um die Play-offs den nächsten wichtigen Sieg gefeiert. Das 4:2 in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Toronto Maple Leafs war bereits der fünfte Erfolg aus den jüngsten sieben Spielen für die Red Wings.

Exakt 100 Sekunden vor Schluss sorgte Andrew Copp mit dem Tor zum 3:2 für die Vorentscheidung, Verteidiger Seider blieb in knapp 23 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt. In der Eastern Conference liegen die Red Wings auf Rang sieben, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.