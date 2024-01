NHL: Sturm mit Vorlage bei Sharks-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Sharks setzten sich im kalifornischen Duell bei den Los Angeles Kings mit 4:3 nach Penaltyschießen durch, dem 28-jährigen Sturm gelang dabei in der 30. Minute die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von William Eklund.