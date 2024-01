NHL: Stützle siegt mit Ottawa nach Mega-Comeback! Historische Scorerpunkt-Bilanz

Mit einem Tor und einer Vorlage hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle den Ottawa Senators in der NHL zu einem eindrucksvollen Comeback-Sieg verholfen.

Der Ex-Mannheimer traf beim 4:3 der Kanadier gegen die Nashville Predators nach 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel zunächst selbst zum 2:3 (30.). Dann bereitete er in der Verlängerung den Siegtreffer von Claude Giroux (64.) vor.

Dabei schrieb Stützle Klubgeschichte: Zum 57. Mal verbuchte der Stürmer mehr als einen Scorerpunkt in einem Spiel, das gelang bei den Senators noch keinem Spieler unter 23 Jahren.

Der 22-Jährige liegt in seiner vierten NHL-Saison mit elf Toren und 36 Assists allerdings deutlich hinter seiner besten Bilanz in der vergangenen Spielzeit zurück, als er 90 Scorerpunkte in 78 Partien verbuchte.