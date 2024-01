Sabres und Peterka siegen souverän gegen Sharks ohne Sturm

Die Buffalo Sabres mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler und Vizeweltmeister John-Jason Peterka haben den San Jose Sharks die 13. Niederlage in den vergangenen 14 NHL -Spielen zugefügt.

Das Team aus dem US-Bundesstaat New York gewann mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) und schob sich in der Eastern Conference auf Rang 13. Bei den Sharks fehlte Vizeweltmeister Nico Sturm - seine Mannschaft bleibt Letzter in der Western Conference.