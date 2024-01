Winter Classic: Seattle schlägt Golden Knights

Die Seattle Kraken haben in der Eishockey-Profiliga NHL beim prestigeträchtigen Winter Classic einen deutlichen Erfolg gefeiert. Bei dem Freiluft-Event vor 47.313 Zuschauern im T-Mobile Park, Heimstätte des Baseball-Teams Seattle Mariners, bezwangen die Gastgeber die Titelverteidiger der Vegas Golden Knights 3:0.

In Abwesenheit des Deutschen war sein Teamkollege Joey Daccord der Matchwinner, der Kraken-Goalie parierte im Duell mit den Golden Knights 35 Schüsse und feierte den zweiten Shutout seiner Karriere. "Das ist das Coolste, war mir in meinem Leben je passiert ist", sagte Daccord: "Ich bin gerade ziemlich emotional. Das ist ein absolut emotionaler Tag." Für Seattle war es der fünfte Sieg in Serie.