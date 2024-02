NHL: Draisaitl trifft & hat Top-Wert in Sicht! Oilers beenden Durststrecke

Nach drei Pleiten in Serie haben die Edmonton Oilers auch dank Leon Draisaitl ihre Durststrecke in der NHL beendet.

Mehr noch: Gelingt dem Nationalstürmer ein weiterer Treffer, erreicht er in der Hauptrunde zum sechsten Mal nacheinander die 30-Tore-Marke.

NHL: Draisaitl beendet Oilers-Durststrecke

Die Kraken liegen in der Pacific Division mit jetzt 61 Punkten auf Platz sechs. Für den Sprung in die Playoffs müssen weitere Siege her.