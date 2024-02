NHL: Blackhawks schicken Reichel ins Farmteam

Rückschlag für Lukas Reichel: Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben den deutschen Nationalspieler zu ihrem Farmteam geschickt. Der Stürmer aus Nürnberg wird vorerst für die Rockford IceHogs in der American Hockey League (AHL) auflaufen. Das gaben die Blackhawks am Sonntag bekannt.

Reichel fehlte bereits in den vergangenen beiden Spielen im Blackhawks-Kader, in bislang 50 Einsätzen kam der 21-Jährige in der laufenden Saison auf nur drei Tore und sieben Assists für zehn Scorerpunkte. Reichel muss sich nun bei den IceHogs für eine Rückkehr ins NHL-Aufgebot empfehlen.