NHL: Die unheimliche Siegesserie der Edmonton Oilers - und was Leon Draisaitl dazu sagt

Zehn Niederlagen in den ersten zwölf Spielen - die NHL-Saison schien für die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bereits gelaufen zu sein, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte.

„Es ist einfach enttäuschend“, sagte Draisaitl damals nach der bitteren 2:3-Pleite gegen die San Jose Sharks und wirkte extrem ratlos. Er konnte sich nicht erklären, warum seine Teamkollegen und er eine Niederlage nach der anderen kassierte.

Auch zweieinhalb Monate später kann er sich noch keinen Reim auf den schlechten Saisonstart seines Teams machen. „Es hat sich so angefühlt, als ob, egal was wir tun, nichts erfolgreich ist“, erinnerte er sich in einem virtuellen Medientermin.

Draisaitl und Oilers greifen nach NHL-Rekord

Mittlerweile sieht die Welt bei dem Titelaspiranten aber wieder komplett anders aus. Als Sechster in der Western Conference sind sie wieder voll im Playoff-Rennen. „Wir haben viel Selbstvertrauen in unserem Spiel“, nannte der deutsche NHL-Import als Grund für den aktuellen Höhenflug.

Diesen Glauben in die eigene Stärke bekommen derzeit auch die gegnerischen Teams zu spüren. 16 Spiele in Folge haben die Oilers gewonnen - die letzte Niederlage kassierte die Draisaitl-Truppe am 20. Dezember 2023 bei den New York Islanders. Somit gelang ihnen als erst drittes Team ein Monat ohne Niederlage.

Die Kanadier stehen jetzt sogar kurz davor, den Siegesrekord der NHL zu brechen. Die Bestmarke halten derzeit noch die Pittsburgh Penguins, die 1993 17 Erfolge in Serie feierten.

„Wir haben uns in einen Groove gespielt, wo wir keine Tore kassieren und vorne genügend schießen“, erläuterte der 28-Jährige, meinte allerdings auch, „wir wollen im Moment bleiben. Alles andere wäre nicht schlau.“

Die neue Stärke der Edmonton Oilers

Dieses Mantra wird ihnen auch der neue Mann an der Bande eintrichtern. Nach der Entlassung von Jay Woodcroft übernahm Kris Knoblauch den Posten und führte die traditionsreiche Franchise wieder in ruhige Gewässer.

„Er macht nicht sonderlich viel anders“, erläuterte Draisaitl auf SPORT1-Nachfrage. Zwar hat jeder „seine eigenen Ideen“, aber viel mehr ist ihr Style „sehr, sehr ähnlich“.

Und dennoch ist sehr auffällig, wie nervenstark sich die Mannschaft zuletzt präsentiert hat. Bei dem Siegeszug durch die Hallen der NHL drehten die Oilers regelmäßig im Schlussdrittel nochmal auf.

Bei den 16 Siegen erzielten sie satte 30 Tore in der dritten Periode - und kassierten zudem nur sieben Gegentore. „Das zeigt, dass wir ein gutes Team sind“, lobte der deutsche Nationalspieler gegenüber SPORT1 und ergänzte, „wir haben nochmal zugelegt.“

Auffällig ist auch die starke Defensive. In den vergangenen 14 Partien kassierten sie nie mehr als zwei Treffer - ein neuer Franchise-Rekord! Das liegt nicht zuletzt an den Torhütern Stuart Skinner und Calvin Pickard. „In den letzten zwei Monaten waren sie überragend“, schwärmte Draisaitl.

Holen die Edmonton Oilers endlich den Stanley Cup?

Dabei überragt der Stürmer nicht mehr so krass, wie es in den Vorsaisons der Fall gewesen ist. Mit 57 Scorerpunkten befindet er sich ligaweit „nur“ auf Rang 14 - und nicht wie sonst weit oben in der Spitzengruppe.

Doch dieser kleine Rückschritt ist „egal“, schließlich haben Connor McDavid und er bereits „individuell alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir den Stanley Cup holen“. Die Zeit dafür sei nun gekommen. „Wir wollen sehr, sehr gerne den Titel gewinnen“, schickt Draisaitl schon eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Die Jagd nach der begehrten Meisterschaft, auf die Edmonton schon seit 1990 sehnsüchtig wartet, nimmt in der Woche nach dem All-Star Weekend dann so richtig Fahrt auf. Mit den Las Vegas Golden Knights wartet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch prompt der Titelverteidiger und direkte Konkurrent im Playoff-Rennen.