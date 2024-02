NHL: Wild und Canucks mit 17-Tore-Spektakel & Rekord-Show

Ein nahezu historisches Match haben sich die Minnesota Wild und die Vancouver Canucks in der NHL geliefert.

Beim 10:7 (1:2, 2:3, 7:2) der Wild lieferten sich beide Teams einen wilden Fight. So viele Tore in einem NHL-Spiel war zuletzt in der Saison 1995/‘96 gefallen, als die Pittsburgh Penguins und San Jose Sharks zusammen 18 Tore erzielten.