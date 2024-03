NHL: Draisaitl mit drei Vorlagen - Sturm und Peterka treffen

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL seinen Erfolgszug fortgesetzt. Beim deutlichen 6:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Pittsburgh Penguins blieb der Kölner zwar ohne Tor, verbuchte aber zum vierten Mal in dieser Saison drei Vorlagen.

Draisaitl legte in dem einseitigen Spiel das 1:0, 3:0 und 6:0 auf. Mit 30 Toren und 48 Assists kommt er in dieser Spielzeit bereits auf 78 Scorerpunkte, damit ist er die Nummer neun der Liga. Teamkollege Connor McDavid (97 Punkte/23 Tore und 74 Assists) ist sogar die Nummer drei, gegen Pittsburgh kam McDavid auf ein Tor und eine Vorlage und punktete somit im elften Spiel in Folge.