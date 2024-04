NHL: Draisaitl trifft - McDavid vor Meilenstein

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL nach der frühzeitigen Playoff-Qualifikation weiter Selbstvertrauen für den Kampf um den Titel getankt. Die Oilers gewannen die „Battle of Alberta“ bei den Calgary Flames 4:2 und feierten im vierten Saisonduell mit dem Rivalen den dritten Sieg.

Draisaitl traf zum 1:0 für die Oilers, die am Vortag mit einem 6:2 gegen Colorado das Play-off-Ticket gelöst hatten. Mit seinem 40. Saisontreffer erreichte er zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielzeiten diese Marke.

Draisaitl-Kollege vor beachtlichem Meilenstein

McDavid steht nun kurz vor dem Einzug in einen ganz erlauchten Kreis: Der Superstar hat in dieser Saison 99 Torvorlagen verbucht, 100 Assists in einer Spielzeit erreichten in der NHL-Geschichte bislang lediglich drei Spieler: Bobby Orr und Mario Lemieux je einmal, der legendäre Wayne Gretzky gleich elfmal, achtmal davon in Serie im Oilers-Trikot.