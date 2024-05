Draisaitl lässt Edmonton Oilers träumen - und sorgt trotzdem für Störfeuer

Nur: Wie lange geht es für Draisaitl in Edmonton noch weiter? Der Liga-MVP von 2020 sticht in der diesjährigen Meisterrunde bislang mit fünf Toren und fünf Assists in fünf Spielen heraus. Im Oktober wird der gebürtige Kölner 29 Jahre alt, ab dem 1. Juli könnte er in Edmonton langfristig verlängern, wo er seit 2014 spielt und neben Connor McDavid die Schlüsselfigur ist. Allein: Der Titel fehlt.