Neuer Trainer für Grubauer: Bylsma übernimmt Seattle Kraken

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer spielt beim NHL-Klub Seattle Kraken künftig unter Dan Bylsma. Der US-Amerikaner wird neuer Cheftrainer des Teams und damit Nachfolger von Dave Hakstol, der nach einer enttäuschend verlaufenen Hauptrunde entlassen worden war. Hakstol war erster Headcoach in der Geschichte der 2018 gegründeten Franchise. Seattle spielt seit 2021/22 in der NHL, der Rosenheimer Grubauer (32) ist von Beginn an dabei.