NHL-Halbfinale: Rangers gehen gegen Panthers in Führung

Die New York Rangers haben in der Halbfinale-Serie der NHL gegen die Florida Panthers nach einem erneuten Overtime-Krimi erstmals die Führung übernommen. Der Schwede Alex Wennberg erzielte nach 5:35 Minuten der Verlängerung den umjubelten 5:4-Siegtreffer für die Rangers, die in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:1 in Führung liegen.