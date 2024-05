NHL: Panthers gehen gegen Rangers in Führung

Die Florida Panthers haben die Halbfinal-Serie der Eishockey-Profiliga NHL gegen die New York Rangers vorerst gedreht. Das Team von Headcoach Paul Maurice gewann Spiel fünf mit 3:2 und ging durch den zweiten Sieg nacheinander in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung. Das erste Matchballspiel findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag (MEZ) in Florida statt, für die Panthers wäre es der zweite Finaleinzug nacheinander.