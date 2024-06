Draisaitl mit Edmonton vor Final-Einzug

Eishockey-Star Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in der NHL vor seinem ersten Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Die Oilers gewannen das fünfte Spiel im Finale der Western Conference bei den Dallas Stars 3:1 und können nun in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ/Sky) in eigener Halle die Best-of-seven-Serie für sich entscheiden.