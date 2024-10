15-Tore-Spektakel: Stützles Senators schlagen Los Angeles

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der NHL eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Der 22 Jahre alte Center gewann am kanadischen Thanksgiving mit seinen Ottawa Senators gegen die Los Angeles Kings mit 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) nach Verlängerung. Stützle legte drei Treffer auf, darunter den zum Sieg, blieb aber erstmals in der neuen Saison ohne eigenes Tor.