NHL: Doppelpack von Peterka reicht nicht zum Sieg

John-Jason Peterka trifft doppelt - und ist dennoch enttäuscht: Die Buffalo Sabres haben in der NHL trotz eines starken Auftritts des deutschen Nationalspielers eine Niederlage kassiert. Das Team aus dem Bundesstaat New York unterlag mit 5:6 bei den Pittsburgh Penguins. Den entscheidenden Treffer erzielte Topstar Sidney Crosby in der Verlängerung, der seinen insgesamt 1600. Punkt in der nordamerikanischen Profiliga bejubelte.