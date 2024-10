NHL: Zweiter Saisonsieg für Draisaitls Oilers

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers den zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingefahren. Die Oilers siegten in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit mit 4:2 bei den Nashville Predators. Der 28-jährige Draisaitl steuerte eine Vorlage zu dem Erfolg bei.

Draisaitl und Co. waren mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und hatten erst am Dienstag mit einem 4:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers den ersten Saisonsieg klargemacht.

Für Draisaitls deutsche Kollegen in der NHL lief es hingegen weniger erfreulich: Moritz Seider von den Detroit Red Wings traf gegen die New York Rangers zum ersten Mal in dieser Spielzeit, trotzdem stand am Ende eine 2:5-Niederlage. John-Jason Peterka war für die Buffalo Sabres erfolgreich, auch er aber musste sich mit seinem Team beim 4:6 gegen die Columbus Blue Jackets geschlagen geben. Tim Stützle verlor mit den New Jersey Devils mit 1:3 gegen die Ottawa Senators.