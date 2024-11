16 Spiele, 15 Siege: Winnipeg Jets mit NHL-Startrekord

Die Winnipeg Jets schüren gerade den kanadischen Traum, erstmals seit 1993 wieder den Meister der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zu stellen. Die Jets gewannen in der Nacht zu Mittwoch bei den New York Rangers mit 6:3 und sind damit das erste Team in der Ligageschichte, das 15 der ersten 16 Saisonspiele gewann.