NHL-Goalie Lindgren mit Eigentor: "In mich hineingelacht"

Es passierte nach 7:25 Minuten im Schlussdrittel des Spiels bei Tampa Bay Lightning. Lindgren wollte die Scheibe beim Stand von 3:3 am Tor vorbei an die hintere Bande spielen, traf aber in seinen Kasten. "In diesem Moment gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man zieht sich in sein Schneckenhaus zurück oder man kämpft", sagte der Amerikaner: "Es war in diesem Moment nicht lustig, aber die Jungs haben einen Weg gefunden, einen großen Sieg zu erringen."