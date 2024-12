NHL: Draisaitl-Tor, aber Oilers-Revanche missglückt

Draisaitl, erst am Montag in der nordamerikanischen Profiliga NHL als Spieler der Woche ausgezeichnet, traf mit den Oilers erstmals seit dem bitteren K.o. in der abgelaufenen Finalserie auf Florida. Edmonton hatte im Juni nach einem 0:3-Rückstand zum 3:3 ausgeglichen, das entscheidende siebte Duell in Sunrise aber verloren (1:2).