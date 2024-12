He wird erster in China geborene NHL-Profi

Ein 18 Jahre alter Teenager erhält als Erster in China geborene Eishockeyspieler einen Vertrag in der NHL erhalten

Der 18 Jahre alte Kevin He hat als erster in China geborene Eishockeyspieler einen Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga NHL erhalten. Der Teenager unterschrieb bei den Winnipeg Jets für ein Jahr. „Für mich wird ein Traum wahr“, sagte der in Peking geborene He.