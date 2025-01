Draisaitl und Oilers erneut erfolgreich

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Die Kanadier holten am Samstag einen 3:2-Pflichtsieg gegen die Buffalo Sabres und eroberten damit Rang eins in ihrer Pacific Division. Für die Oilers war es der siebte Sieg aus den vergangenen zehn Spielen, Draisaitl stand dabei ausnahmsweise nicht auf der Scorerliste.