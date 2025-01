Dritter Sieg in Folge für Draisaitl

Dritter Sieg in Folge für Leon Draisaitl in der NHL: Der deutsche Starspieler feierte mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga einen 5:3-Erfolg bei Minnesota Wild und untermauerte in der Pacific Division Rang zwei. Der herausragende Spieler der Partie war Connor McDavid mit zwei Treffern und einem Assist, für den 29 Jahre alten Kölner Draisaitl wurde eine Vorlage notiert.