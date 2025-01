NHL: Grubauer verliert Kaderplatz bei Seattle

Grubauer bestritt in dieser NHL-Saison nur 21 von 52 Spielen von Beginn an, zuletzt erhielt zumeist Joey Daccord den Vorzug im Tor der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Washington. Der deutsche Keeper, der seit der Saison 2021/22 in Seattle spielt, kassierte in dieser Spielzeit im Schnitt 3,83 Gegentore pro Begegnung.