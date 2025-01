NHL: Nur Seider siegt von den deutschen Profis

Moritz Seider hat als einziger deutscher Eishockey-Spieler zum Jahresstart in der Profiliga NHL ein Erfolgserlebnis gefeiert. Mit den Detroit Red Wings gewann der 23 Jahre alte Verteidiger 5:4 gegen die Columbus Blue Jackets und steuerte einen Assist bei. Die schwach in die Spielzeit gestarteten Red Wings gewannen damit nach dem Trainerwechsel zu Todd McLellan das dritte Spiel in Serie, insgesamt war es der 16. Saisonerfolg.