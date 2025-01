NHL: Stützle bringt Senators den Sieg gegen Boston

Tim Stützle hat seinen Ottawa Senators in der National Hockey League (NHL) einen hart erkämpften Sieg beschert. Nach einer knappen Overtime-Niederlage gegen Topteam Washington Capitals am Freitag, gewannen die Senators in der Nacht zu Sonntag (MEZ) gegen die Boston Bruins mit 6:5. Der deutsche Nationalspieler entschied das Spiel im Penaltyschießen.