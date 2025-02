NHL: Draisaitl trifft weiter und verliert schon wieder

Der deutsche Eishockeystar ist im siebten Spiel in Folge erfolgreich, muss mit den Oilers aber die fünfte Pleite in Serie hinnehmen.

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers in der Neuauflage des Stanley-Cup-Finals von 2024 gegen die Florida Panthers die fünfte Niederlage in Folge einstecken müssen. Obwohl Draisaitl im siebten Spiel hintereinander als Torschütze erfolgreich war, konnte der 29-Jährige die 3:4-Pleite nicht verhindern. Mit nunmehr 44 Toren bleibt Draisaitl aber klar der beste Torschütze der laufenden Saison in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.