NHL: Nächste Niederlage für Stützles Senators

Für die deutschen Eishockey-Profis hagelt es in der NHL reihenweise Niederlagen.

Für die deutschen Eishockey-Profis hagelt es in der NHL reihenweise Niederlagen.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle schlittert mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL in eine Ergebniskrise. Die Kanadier verloren bei den Florida Panthers deutlich mit 1:5 und kassierten die dritte Niederlage in Folge. Schon zwei Tage zuvor waren die Senators beim 1:5 bei den Tampa Bay Lightning chancenlos gewesen.