NHL: Peterka und Sabres in der Erfolgsspur

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka und seine Buffalo Sabres haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Lauf: Beim dritten Sieg der Sabres nacheinander mit 4:3 gegen die New Jersey Devils sammelte Peterka durch seinen 15. Saisontreffer im dritten Spiel in Serie mindestens einen Scorerpunkt.