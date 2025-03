100. Scorerpunkt: Draisaitl schießt Oilers zum Overtime-Sieg

Dank Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL einen wichtigen Sieg gefeiert. Der deutsche Eishockey-Star führte sein Team zu einem 2:1 nach Verlängerung bei den New York Islanders. Draisaitl traf zunächst in der regulären Spielzeit und entschied das Duell dann mit seinem Tor in der Overtime - der gebürtige Kölner steht damit nun bei exakt 100 Scorerpunkten.