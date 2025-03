Reichel trifft - Blackhawks beenden Pleitenserie

Nach sieben Pleiten in Serie gewinnt das Team um den deutschen Eishockeystürmer wieder.

Nach sieben Pleiten in Serie gewinnt das Team um den deutschen Eishockeystürmer wieder.

Auch dank Lukas Reichel haben die Chicago Blackhawks ihre lange Durststrecke in der NHL beendet. Nach sieben Pleiten in Serie gewann das Team um den deutschen Eishockeystürmer in der nordamerikanischen Profiliga gegen die Philadelphia Flyers 7:4, Reichel gelang sein siebter Saisontreffer.