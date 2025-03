Weiter ohne Peterka: Buffalo beendet Auswärts-Talfahrt

Die Sabres hatten seit Ende Januar stets in fremden Hallen verloren, nun gibt es ein 3:2 in Boston.

Die Sabres hatten seit Ende Januar stets in fremden Hallen verloren, nun gibt es ein 3:2 in Boston.

Weiter ohne den verletzten Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihre Pleitenserie in fremden Hallen beendet. Die Sabres gewannen 3:2 nach Verlängerung bei den Boston Bruins und feierten ihren ersten Auswärtssieg seit dem 21. Januar. Zuvor hatte Buffalo acht Auswärts-Niederlagen in Folge kassiert.