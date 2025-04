Draisaitl wohl nicht schlimm verletzt: "Nicht zu besorgt"

Dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl droht offenbar keine allzu lange Verletzungspause in der NHL. "Wir glauben nicht, dass es etwas ist, das bis in die Play-offs andauert. Ich glaube, dass er deutlich davor wieder zur Verfügung steht", sagte Kris Knoblauch, Coach der Edmonton Oilers: "Wir sind nicht zu besorgt, er wird aber einige Zeit verpassen."

Draisaitl hatte am Donnerstag beim 3:2 der Oilers gegen die San Jose Sharks das Eis angeschlagen verlassen und das Training am Freitag verpasst. Knoblauch sprach von einer nicht näher definierten "Unterkörperverletzung", die einen Einsatz am Samstagabend (22.00 Uhr MESZ) bei den Los Angeles Kings unmöglich mache: "Er fällt für eine kurze Zeit aus, wir haben keinen konkreten Zeitplan."