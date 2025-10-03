SID 03.10.2025 • 20:12 Uhr Die Edmonton Oilers setzen auch in den nächsten Jahren auf Trainer Kris Knoblauch. Der 47-Jährige wird weiterhin mit Leon Draisaitl zusammenarbeiten.

Kris Knoblauch wird auch in den kommenden Jahren bei NHL-Spielen von Leon Draisaitls Edmonton Oilers an der Bande stehen.

Wie das Team von Deutschlands Eishockey-Star am Freitag bekannt gab, verlängerten die Kanadier den Vertrag des Trainers vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2029.

Der 47-Jährige hatte die Mannschaft im November 2023 übernommen. Als erster Coach seit 55 Jahren zog Knoblauch in den ersten zwei Saisons mit einem Team jeweils in die Finalserie um den Stanley Cup ein. Auf den ersten Titel mit den Oilers muss er nach den beiden Niederlagen gegen die Florida Panthers aber noch warten.