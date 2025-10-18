NHL: Nächste Niederlage für Draisaitl - Stützle trifft

SID 19.10.2025 • 00:23 Uhr Leon Draisaitl muss mit den Oilers die nächste Niederlage hinnehmen, der Kölner bleibt blass. Tim Stützle erzielt seinen zweiten Saisontreffer.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der NHL nur schwer in Fahrt. Der Stanley-Cup-Finalist der letzten beiden Saisons kassierte bereits seine dritte Pleite der jungen Spielzeit, bei den New Jersey Devils setzte es ein 3:5 (0:0, 1:2, 2:3). Von den ersten fünf Partien haben die Kanadier drei verloren.

Draisaitl blieb weitgehend unauffällig, der Kölner gab nur zwei Schüsse ab. Jack Hughes brachte die Devils nach einer Einzelaktion in Führung (29.), Jesper Bratt (37.) legte in Überzahl nach. Noch vor der zweiten Drittelpause verkürzte Ryan Nugent-Hopkins (39.). Im Schlussabschnitt zog New Jersey durch Connor Brown (51.) in Unterzahl nach einem Fehlpass von Draisaitl und erneut Hughes (53.) davon. Nugent-Hopkins (57.) brachte nur kurz die Hoffnung zurück, Dawson Mercer (59.) traf wenig später für die Gastgeber. Curtis Lazar (60.) sorgte für den Endstand.

Tim Stützle erzielte beim wilden 4:5 (1:0, 3:3, 0:2) seiner Ottawa Senators gegen die New York Islanders seinen zweiten Saisontreffer. Der Nationalstürmer traf zum zwischenzeitlichen 3:2, das Tor durch Dylan Cozens zum 4:3 legte der gebürtige Viersener auf. Nach sechs Spielen kommen die Sens auf zwei Siege.