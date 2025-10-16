NHL: Überraschungssieg für Seider

SID 16.10.2025 • 06:52 Uhr Moritz Seider feiert mit Detroit einen überraschenden Sieg gegen den Meister. Auch andere Deutsche haben Grund zum Jubeln.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist in der NHL mit seinen Detroit Red Wings weiter auf Erfolgskurs. Mit dem 4:1 gegen den Stanley-Cup-Gewinner Florida Panthers gelang ein echter Überraschungssieg, Verteidiger Seider bereitete dabei das zwischenzeitliche 2:0 durch Patrick Kane vor. Nach der heftigen Auftaktpleite gegen die Montreal Canadiens (1:5) holte Detroit damit den dritten Sieg in Serie.

„Ich denke, wir waren viel cleverer als am ersten Abend“, sagte Red-Wings-Kapitän Dylan Larkin: „Es ist noch früh in der Saison, aber das ist eine gute Reaktion - besonders gegen den amtierenden Meister.“

Seiders Nationalmannschaftskollege Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators hingegen die nächste Niederlage einstecken, bei den Buffalo Sabres gingen die Kanadier mit 4:8 unter. Stützle traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, konnte die dritte Pleite im vierten Saisonspiel aber auch nicht verhindern.

Erfolge auch für Peterka und Reichel

Erfolgserlebnisse gab es für die Nationalspieler JJ Peterka und Lukas Reichel. Peterka siegte mit Utah Mammoth 3:1 gegen die Calgary Flames und hatte dabei mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erheblichen Anteil am zweiten Saisonsieg seines Teams.

