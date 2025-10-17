Rücken-OP: Sturm fehlt Minnesota für Wochen

SID 17.10.2025 • 15:45 Uhr Der NHL-Stürmer muss damit noch eine Weile auf sein erstes Saisonspiel für Minnesota Wild warten.

Stanley-Cup-Champion Nico Sturm hat sich nach anhaltenden Problemen in der Vorbereitung einer Operation am Rücken unterzogen und muss damit noch eine Weile auf sein erstes Saisonspiel für Minnesota Wild in der Eishockey-Profiliga NHL warten. Headcoach John Hynes bestätigte nach dem Training am Donnerstag (Ortszeit), dass der Eingriff stattgefunden hat.

Zuletzt war der Trainer für den Fall einer OP von sechs bis acht Wochen Pause für seinen Stürmer ausgegangen. Der Klub hatte den Augsburger bereits vor der Operation auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt.