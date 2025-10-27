NHL: Nächste Niederlage für Draisaitl

SID 27.10.2025 • 06:48 Uhr Die Edmonton Oilers kommen nicht so recht in Schwung. Trotz eines Doppelpacks von Leon Draisaitl verlieren die Kanadier erneut.

Leon Draisaitl läuft in der NHL heiß, doch seine Edmonton Oilers kommen nicht in Schwung. Der deutsche Eishockey-Superstar erzielte im deutschen Duell mit Nationalspieler Lukas Reichel bei den Vancouver Canucks zwar seine Saisontore sechs und sieben, konnte die 3:4-Niederlage nach Verlängerung aber nicht verhindern. Immerhin sorgte der Kölner im 800. Hauptrundenspiel seiner Karriere mit dem Ausgleich fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit für einen Punkt.

Edmonton liegt mit nur vier Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen außerhalb der Play-off-Ränge. Vor allem Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid schwächelt ungewohnt. Der Kanadier hat bislang erst ein Tor erzielt. Allerdings bereitete er das 3:3 vor. Reichel, der erst am Freitag von den Chicago Blackhawks nach Vancouver transferiert worden war, blieb in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber ohne Punkt.

Peterka stürmt an die Tabellenspitze

Überraschend ganz vorne in der Western Conference steht John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth. Der Vizeweltmeister von 2023 steuerte beim 3:2 bei den Winnipeg Jets, dem siebten Erfolg in Serie, die Vorlage zum Siegtor durch Dylan Guenther bei. Es war bereits der neunte Scorerpunkt des Münchners bei seinem neuen Klub, zu dem er im Sommer gewechselt war.